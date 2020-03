Hoge score voor onderhoud openbare ruimte

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De inwoners van Groningen beoordelen het onderhoud van de openbare ruimte erg positief. Dat lijkt uit een enquête via het Inwonerspanel.

Daarin werden vragen gesteld over het onderhoud van groen, wegen, straatmeubilair, verlichting en speeltoestellen. Het beheer behaalt een score van 90 procent. De gemeente voldoet daarmee aan de doelstelling die zij zichzelf had opgelegd. Alleen in de binnenstad wordt de doelstelling niet gehaald.

De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen, zoals het vervangen van afvalbakken door afvalzuilen met een grotere capaciteit. Ook werden afvalbakken overdag zichtbaar gereinigd. Een schone bak nodigt uit om te gebruiken. Verder is spetterkit aangebracht op afvalcontainers, zodat die niet meer beplakt kunnen worden. De gemeente wil dit jaar bewoners mee laten denken over maatregelen en oplossingen. Ook wordt meer capaciteit vrijgemaakt voor de bestrijding van onkruid met heet water.