Hesse en Seb doneren 330 euro aan Beatrix Kinderziekenhuis

nieuws

Hesse en Seb hebben dinsdag €330 gedoneerd aan het Beatrix Kinderziekenhuis. De kinderen hadden het geld gewonnen bij de Beste Vrienden Quiz van Zapp.

In de Beste Vrienden Quiz strijden twee duo’s uit groep 7 of 8 tegen elkaar in een quiz. Ze spelen om een geldbedrag, waarbij de winnaars de helft mogen houden en de andere helft weg mogen geven aan een zelfgekozen goed doel.Hesse en Seb kozen voor het Beatrix Kinderziekenhuis. “We vinden het goed dat kinderen die lang in het ziekenhuis moeten blijven, in een prettige omgeving kunnen zijn,” laten ze weten, “zodat ze even vergeten dat ze ziek zijn.”

Het geld kan het Kinderziekenhuis bijvoorbeeld gebruiken voor fietsen, iPads en om mensen in te huren die kunnen gaan lezen met de patiënten.