Heropening WIJS en SNS in Paddepoel

nieuws

In winkelcentrum Paddepoel werd vrijdag middag het nieuwe pand van SNS en WIJS geopend. Voorheen waren ze buren maar nu gaan ze samenwerken in hetzelfde pand.

WIJS en SNS zitten al een aantal jaren naast elkaar in Winkelcentrum Paddepoel. Ongeveer ander half jaar geleden ontstond de samenwerking na een bezoek van Ronald Pieters, directeur Retail & Advies bij SNS. Die samenwerking wordt nu nog sterker. De tussenwand die de SNS en WIJS scheidde is weg gehaald, wat resulteert in een groot gezamenlijk pand. Het pand werd feestelijk geopend door wethouder Roeland van der Schaaf en Ronald Pieters van SNS.

Studenten van WIJS helpen buurtbewoners bij hun vraagstukken over bijvoorbeeld belastingen en verzekeringen. Bij binnenkomst worden zij gekoppeld aan een student die met het vraagstuk aan de slag gaat. Samen met de SNS bank kan WIJS nog meer buurtbewoners helpen met hun vraagstukken.