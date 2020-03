sport

Foto Andor Heij. Complex vv Helpman

Helpman-speelster Stella Keun is opnieuw geselecteerd voor het Nederlands Elftal onder de 17. Keun is één van de weinige speelsters van een amateurclub in de selectie van twintig meiden.

Het gaat om drie wedstrijden voor de EK kwalificatie in Zweden. Het Nederlands Elftal speelt tegen Schotland, Kroatië en Duitsland. Dat gebeurt tussen 14 en 20 maart in Uden en Venray.

Het EK is van 9 t/m 22 mei. Daar doen acht landen aan mee. Zweden is automatisch geplaatst.

Deel dit artikel: