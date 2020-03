Helperzoom dit weekend afgesloten voor aanleg duiker

nieuws

Foto: Google Streetview

Vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 06.00 uur is de Helperzoom afgesloten tussen de Kempkensberg en de Haydnlaan. Er wordt dan een duiker aangelegd onder de Helperzoom en de Kempkensberg.

De afsluiting geldt voor auto’s en fietsers in beide richtingen. Autoverkeer wordt omgeleid via de Hereweg, de Waterloolaan en de Esperantokruising. Fietsers worden omgeleid via de tunnel onder station Groningen Europapark.

Combinatie Herepoort maakt een verbinding van het Helperdiep onder de Kempkensberg en de Helperzoom door. Dit doen ze door middel van een zogenoemde ‘duiker’. Voor het plaatsen van deze duiker moet het asfalt op de Helperzoom worden verwijderd en opnieuw worden bestraat. De weg is daarom een weekend lang afgesloten voor verkeer.

Na deze afsluiting is de Kempkensberg van maandag 06.00 uur tot maandag 30 maart 06.00 uur afgesloten tussen de Helperzoom en het Engelse Kamp.