Harense ondernemersvereniging roept winkeliers op zo veel mogelijk open te blijven

Foto: Casper Slotboom

In een bericht aan de leden roept Henk Broekema, voorzitter van de ‘Ondernemend Haren’, haar leden woensdag op om winkels zo veel mogelijk open te houden en de gebruikelijke openingstijden te hanteren tijdens de coronacrisis.

“Wat begon in China en ver weg was, bepaalt nu ons dagelijks leven. Ieder van ons, zowel dienstverlener als retailer, wordt er diep door geraakt. De hele samenleving raakt ontwricht,” zo schrijft Broekema. “In het kader van de leefbaarheid van het centrum van het dorp is het belangrijk dat de winkeliers waar mogelijk open zijn en de gebruikelijk openingstijden blijven hanteren.”

De voorzitter roept de gemeente en de provincie op om snel duidelijke financiële tegemoetkomingen door te zetten. Broekema:“Terecht wordt de vraag bij de lokale overheid neergelegd of ook zij het leed voor de ondernemers wil gaan verlichten.De lokale overheid kan ons tegemoet komen door het beperken van de vaste lasten die zij oplegt. In eerste instantie door uitstel van betaling, eventueel later gevolgd door (gedeeltelijke) kwijtschelding.”