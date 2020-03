Harense dansschool geeft online les vanwege coronavirus

nieuws

Verenigingen en clubs hebben de deuren moeten sluiten vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Dansschool Etudes uit Haren gaat er creatief mee om.

De Harense dansschool heeft drie vestigingen; één in Haren, één in Norg en één in Westerbork. Verspreid over deze locaties dansen enkele honderden wekelijks mee, veelal jeugd. Zij zitten nu noodgedwongen thuis, maar hun dansschool helpt ze via het internet.

“We zijn maandag met wat docenten bij elkaar gekomen, op gepaste afstand natuurlijk, om wat plannen te maken”, zegt eigenaresse Saskia Buring. “Alle dansgroepen hebben een groepsapp, en we hebben besloten om daar iedere week op het tijdstip waarop normaal de les plaats zou vinden een berichtje te sturen met een filmpje waarin de dans wordt uitgelegd of een dans wordt herhaald.”

Er komen ook opdrachtjes via sociale media. “We gaan iedere week een online les via Instagram geven waaraan iedereen gewoon mee kan doen. Ook hebben we nog een weekopdracht via onze sociale media-pagina’s om de kinderen toch een beetje bezig te houden thuis. Binnenin je gezin kun je natuurlijk ook een hoop en papa en mama kunnen ook mee dansen, dus dat proberen we te stimuleren. Vandaag hebben we de eerste weekopdracht de deur uitgedaan. Daarin moeten kinderen een dansje moeten bedenken en er een filmpje van op moeten sturen, en de eerste filmpjes stromen binnen.”

Zakelijk is het wat betreft Buring vooral vervelend voor de dansdocenten. “Ik heb te maken met alleen maar zzp’ers en het is voor hun natuurlijk een lastige situatie. We hopen dat er steun vanuit de overheid voor hen komt. De docenten zijn gelukkig allemaal positief ingesteld en helpen met de filmpjes”, aldus haar.

