Hanzehogeschool stelt Bindend Studie Advies voor studenten uit naar einde tweede jaar

nieuws

Foto: Sicco haring

De Hanzehogeschool stelt het Bindend Studie Advies voor eerstejaarsstudenten uit naar het einde van het tweede studiejaar. Dat meldt het onderwijsinstituut vrijdagochtend. De onderwijsinstelling doet dit in verband met mogelijke studievertraging door de coronacrisis.

Waar een student normaliter na het einde van het eerste studiejaar 48 studiepunten moet hebben, mogen studenten hier nu twee jaar over doen. Voor het eerste studiejaar geldt normaal dat studenten in elk geval 48 studiepunten moet halen om de studie te mogen vervolgen. Studenten die dit in normale omstandigheden niet halen, moeten stoppen met de opleiding.

De studenten van de Hanzehogeschool ontvangen later op de vrijdag meer informatie over de maatregel. Aanstaande maandag zullen ook werknemers voorgelicht worden over deze beslissing.

#update Om studenten te helpen die mogelijk studievertraging oplopen door de uitbraak van het coronavirus wordt het bindend studieadvies (bsa) uitgesteld tot eind van het 2e studiejaar. Studenten ontvangen later vandaag meer info. Medewerkers worden maandag verder geïnformeerd. — Hanzehogeschool (@hanze) March 20, 2020