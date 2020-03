Hanze Studentenbelangen Vereniging komt met coronameldpunt

nieuws

Foto Andor Heij Zernike Campus

De Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV) heeft vandaag de website hanzecoronameldpunt.nl geopend. Studenten die hinder ondervinden van de coronacrisis kunnen zich daar melden.

Vanwege het virus zijn de scholen dicht en moeten studenten van de Hanzehogeshool online onderwijs volgen. Diverse studenten hebben moeite om dat allemaal bij te houden. Ook is er veel onduidelijkheid over zaken als studievertraging. Bijvoorbeeld door studenten die stage liepen in het buitenland.

De HSV heeft waardering hoe de Hanzehogeschool alles oppakt en wil met het meldpunt een steentje bijdragen. “De Hanzehogeschool zet tot nu toe alle juiste stappen, maar de uitdagingen zijn zo groot dat zelfs dat problemen niet kan voorkomen. Om de juiste keuzes te kunnen blijven maken moeten we de problematiek zo helder mogelijk in beeld brengen. Daarom lanceren wij vandaag het Hanze coronameldpunt” aldus Robin Niemeijer van de HSV.