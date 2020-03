Hamsteren: “Eerst het brood, dan de crackers en tot slot de koeken. Alles gaat weg”

nieuws

Archieffoto. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Ook zaterdag wordt er ondanks alle oproepen om het niet te doen volop gehamsterd in de supermarkten. “Ze nemen echt alles mee.”

Het hamsteren is sinds vrijdag zichtbaar en naar alle waarschijnlijkheid een indirect gevolg van het pakket aan maatregelen dat premier Mark Rutte (VVD) en het RIVM donderdag bekendmaakten om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. “De winkel wordt in fases leeggehaald”, laat een supermarktmanager weten die niet met naam genoemd wil worden. “Als eerste wordt het brood weggehaald, vervolgens zijn de crackers aan de beurt, dan de afbakbroodjes en tot slot wordt de stellage met koeken leeggehaald. Bij de groente zien we hetzelfde. “Eerst grist men de verse groente weg, dan zijn de potten aan de beurt, vervolgens de blikken en als laatste worden de diepvriezen met ingevroren groente geplunderd.”

Hamsteren is asociaal

De supermarktmanager is verbaasd. “Er zijn nergens problemen bij de groothandelaren en in de aanlevering. Alles is nog volop leverbaar. Dit hoeft echt niet.” Minister Mark Rutte deed vrijdagmiddag in zijn wekelijkse persconferentie een vergelijkbare oproep. “Hamsteren is niet nodig. En realiseer je je ook goed dat mensen die nu de hele dag hard aan het werk zijn in de gezondheidszorg, de politie en het onderwijs, die moeten ’s avonds nog boodschappen halen. Het is asociaal als juist deze mensen niets meer kunnen kopen.”

Dramatische dag

Eerder zaterdag werd duidelijk dat het op de warenmarkt op de Vismarkt drukker was dan normaal. “Ik zie hier vandaag mensen die ik anders nooit zie”, liet een marktkoopman weten. Ook bij de Voedselbank Groningen merken ze de hamsterwoede. “Het is een dramatische dag”, zegt Ulfert Molenhuis. “’s Ochtends maken we met onze vrachtwagen een rondje langs de supermarkten. Vandaag is er geen brood geleverd en ook nauwelijks groente terwijl er vandaag wel honderdtwintig mensen eten bij ons komen halen.”