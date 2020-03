Grote Zilverreiger floreert in De Onlanden

Het gaat goed met de Grote Zilverreiger in ons land. In de Lettelberter Petten, het meest westelijke deel van De Onlanden, verblijven op dit moment tientallen.

“Vroeger als kleine jongen fietste ik door dit gebied”, vertelt landschapsbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. “Dan moest je blij zijn dat je er überhaupt eentje tegenkwam. Momenteel zitten er hier in de Petten zo’n tweehonderd.” ’s Nachts verblijven de opvallende witte vogels in een onder water gelopen wilgstruweeltje, overdag zijn ze op zoek naar voedsel en verblijven ze in een gebied rond de stad.

Dat het zo goed gaat met de Grote Zilverreiger komt volgens Oosterhuis door de groeiende populatie in Oost-Europa. Maar er is nog een reden. “Er zitten heel veel muizen in dit gebied. Er is genoeg voedsel. Dit betekent dat de reigers denken dit is een prima plekje voor ons.” De verwachting is dat de zilverreigers over een aantal weken verhuizen richting het oosten van Europa.