Grote Markt is landingsplaats van drone: “Een bijzondere klus”

Afzetlinten, pionnen en verschillende mannen in gele veiligheidsjassen. De Grote Markt was maandag het toneel van een bijzondere klus.

“We vliegen vandaag met een drone”, vertelt Mark Nicolai van het bedrijf Aeroscan. “We vliegen over het Stadhuis om van dit gebouw een 3D opname te maken. Onder de drone hangt een hele goede camera waarmee we heel veel foto’s maken. Al die gegevens samen vormen straks de opname. Met die informatie kunnen delen van het gebouw tot op de centimeter opgemeten worden maar kun je ook als een bouwinspecteur om het gebouw heen lopen.”

De werkzaamheden trokken flink wat belangstelling. “Dit is best wel een hele leuke klus, zo in het centrum van de stad. Alle pionnen en linten die we neer hebben gezet is vanwege de veiligheid van het publiek want we willen uiteraard niet dat er ongelukken gebeuren.” De opnames waren maandag aan het einde van de middag afgerond en zullen onder andere gebruikt worden vanwege het onderhoud en de verbouwing van het Stadhuis.