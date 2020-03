Tentoonstellingen, festivals en theaterproducties verplaatst of afgelast

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Omdat het kabinet maandagavond heeft besloten dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni worden verboden, volgen meerdere grote publiekstrekkers in de gemeente Groningen dit voorbeeld. Het Forum Groningen haar deuren, evenals het Groninger Museum en MartiniPlaza. Exposities, festivals, beurzen en ook de Bowie-musical worden uitgesteld of afgeblazen. Daarnaast zullen ook de viering van Koningsdag, het Bevrijdingsfestival en de Meikermis dit jaar komen te vervallen.

De organisatie van Bevrijdingsfestival Groningen heeft besloten om het festival niet uit te stellen naar een andere datum dit jaar, maar onze vrijheid samen te vieren op 5 mei 2021. Directeur Diederik van der Meide: “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat we in dit jubileumjaar geen Bevrijdingsfestival hebben. Maar het is simpel: gezondheid gaat voor. Er komen ontzettend veel mensen naar ons festival en dat is in deze tijd het laatste wat je wil. We kiezen er daarom voor om het festival te verplaatsen naar 2021”.

Het Groninger Museum is bezig om de expositie over de bevrijding van Groningen en andere aankomende tentoonstellingen te verschuiven. Hoe de expositie over Alessandro Mendini wordt voortgezet is nog onduidelijk, omdat deze nu ook niet teruggestuurd kan worden naar Italië.

Ook MartiniPlaza sluit de deuren tot 1 juni. Alle evenementen worden verplaatst of afgelast. Zo ook de Bowie-musical Lazarus, die voor 13 t/m 31 mei gepland stond. Deze wordt waarschijnlijk verplaatst naar september. Hoe het overige schema er uit gaat zien, is nog niet bekend.

Het Groninger Forum blijft ook tot 1 juni dicht. Het pas geopende complex gaat de sluitingsperiode gebruiken om achterstallig onderhoud te verrichten en bouwklussen af te ronden in het pand.