Grote 112GroningenDag afgelast wegens corona: “Jammer, maar het is beter zo”

Foto: 112groningen.nl

De grote 112GroningenDag die op 6 juni gehouden zou worden in MartiniPlaza gaat niet door. Dat laat eigenaar Martin Nuver van de incidentenwebsite weten.

In juni was het de bedoeling om de derde editie van de 112dag te houden. De eerste editie vond vier jaar geleden plaats. Op de 112GroningenDag presenteren hulpdiensten in de breedste zin van het woord zich aan het publiek. Bij de laatste editie, twee jaar geleden, waren naast de brandweer, politie en ambulance ook defensie, ProRail en de USAR aanwezig, die informatie en demonstraties gaven. “Dit jaar gaat het hem helaas niet worden”, vertelt Nuver. “Het coronavirus raakt op dit moment vrijwel iedereen. De volksgezondheid staat op nummer één. Daarom hebben wij als organisatie besloten om de 112GroningenDag af te gelasten omdat de risico’s simpelweg te groot zijn.”

De bedoeling is dat de 112GroningenDag verplaatst wordt naar volgend jaar. “Hoe en wanneer, dat zullen we de komende tijd bespreken. Van verschillende standhouders, onze hoofdsponsor en van brandweer Groningen heb ik in ieder geval begrepen dat ze achter onze keuze staan en dat ze heel graag volgend jaar van de partij zijn.”