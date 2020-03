Grootschalige alcoholcontroles in Stad

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op verschillende plekken in de stad zijn dit weekend alcoholcontroles uitgevoerd. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De controles werden uitgevoerd door de politie die daarbij hulp kreeg van Team Verkeer Noord-Nederland. Eén van de controles werd zaterdagavond gehouden op de Hereweg. Later in de avond vonden er controles plaats bij de Steentilbrug en op het Damsterdiep. “Alle automobilisten die passeren moeten een blaastest doen”, ziet Lameris. “Bij de controle op het Damsterdiep is een scooter in beslaggenomen. Ik heb begrepen dat de bestuurder van het voertuig vermoedelijk onder invloed was van drugs.” Van de overige uitslagen van de controle is op dit moment nog niets bekend.

Tekst gaat verder onder de foto:





Ook vrijdagavond vond er een grote alcoholcontrole plaats op de Hereweg. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Ook vrijdagavond controles

Ook vrijdagavond werd er al gecontroleerd op alcohol. Die controle vond plaats eveneens op de Hereweg nabij het Sterrebos. “Al het verkeer wordt gecontroleerd op alcohol en eventueel op andere dingen als daar het vermoeden voor bestaat”, zag Rick ten Cate van tencatefotografie.nl vrijdagavond. “Een motoragent en een politiewagen staan nabij de controle standby. Als eventuele bestuurders er van door gaan kunnen deze voertuigen ingezet worden om ze te achterhalen.” Ook over de resultaten van deze controle is nog niets bekend.