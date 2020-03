Groot onderzoek naar risicofactoren coronavirus

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG en de Aletta Jacobs School of Public Health gaan een groot onderzoek organiseren naar de risicofactoren voor het coronavirus. Dat is maandagochtend bekendgemaakt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de drie noordelijke provincies. Ruim 135.000 Groningers, Drenten en Friezen krijgen de komende weken een vragenlijst toegestuurd die ingevuld moet gaan worden. Het gaat om mensen die in het verleden bloed, urine of haar beschikbaar hebben gesteld aan biobank LifeLines.

Wetenschappers willen met de vragenlijsten onderzoeken of erfelijke en omgevingsfactoren van invloed zijn op de ziekteontwikkeling van mensen met het coronavirus. Ook gaat gekeken worden welke invloed het virus heeft op de mentale gezondheid. De onderzoekers hopen dat de kennis die zij opdoen bij gaat dragen om in de toekomst het verloop van andere infectieziekten te voorspellen.