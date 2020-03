Groningse kerken nemen deel aan corona luidactie

nieuws

De kerkklok van Oosterwijtwerd. Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

De kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken gaan woensdagavond deelnemen aan de actie om de kerkklokken een kwartier lang te laten luiden. Dat heeft de stichting laten weten.

De klokken zullen tussen 19.00 en 19.15 uur geluid worden. Behalve woensdag gaat het ook om de twee komende woensdagen. Op deze manier wil men een boodschap van ‘hoop en troost’ te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. “Toen we dinsdag de oproep kregen hebben we het bericht uitgezet bij al onze kerken”, vertelt Annemieke Woldring van de Stichting. “Zoals we al verwacht hadden reageerde men uiterst positief. Twintig kerken en kerktorens hebben inmiddels toegezegd deel te nemen.”

Het oorspronkelijke initiatief om de klokken te laten luiden komt van de Paradijskerk in Rotterdam. “Wij doen graag mee”, vult Woldring aan. “Met deze klokken van ‘hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van het sociaal isolement heen.”

