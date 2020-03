Groningse binnenstad en dorpscentra uitgestorven (foto’s)

nieuws

Een leeg Zuiderdiep Foto: Sebastiaan Scheffer

Door de maatregelen die het Ministerie van Volksgezondheid zondagavond afkondigde om het coronavirus in te dammen, liggen het stadscentrum en de dorpskernen in de gemeente Groningen er maandagochtend verlaten bij. Hieronder een impressie:

De zuidzijde van de Grote Markt – Foto: Sebastiaan Scheffer

Het plakkaat op de deur van De Drie Gezusters – Foto: Sebastiaan Scheffer

Foto: Hielke Boersma Foto: Hielke Boersma

Foto: Hielke Boersma

Het bijna verlaten Hoofdstation – Foto: Sebastiaan Scheffer

Ook de centra van de dorpen in de gemeente Groningen liggen er verlaten bij. In Haren kun je in het dorpscentrum een kanon afschieten.

Foto: Casper Slotboom Foto: Casper Slotboom Foto: Casper Slotboom