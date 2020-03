Groningers massaal aan het hamsteren

nieuws

Foto Andor Heij: Brood hamsteren

De oproep om niet te gaan hamsteren was in Groningen vrijdag bij veel mensen aan dovemansoren gericht.

Het leken wel de dagen voor kerst, want het was extra druk in de supermarkten en zaken als brood en WC papier waren in een mum van tijd uitverkocht. In een supermarkt aan de Rijksstraatweg waren de rollen toiletpapier binnen een kwartier weg.

Vanwege het uitverkochte brood sloegen de klanten massaal afbakbroden en aanverwante zaken in. Ook aardappels, conservenproducten, houdbare melk en diepvriespizza’s waren erg populair.

Het hamsteren was bij veel klanten die later op de dag de winkel in gingen een grote ergernis. “Waarom gaan mensen in Godsnaam massaal WC papier inslaan”, vroeg een klant in een supermarkt in de Indische Buurt zich vertwijfeld af, die geen rolletje toiletpapier meer kon vinden.

Het hamsteren is ingegeven door de uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die daarom getroffen zijn. Premier Mark Rutte riep op om te stoppen met het hamsteren, omdat er genoeg producten in de winkels liggen. Ook de supermarkten zeggen dat er nergens tekorten van zijn.