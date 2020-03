nieuws

Foto: Groninger Landschap

Het Groninger Landschap organiseert zondag een rondwandeling met het thema: “Naar de knoppen”.



In de Lettelbetterpetten staan wilgen en elzen met mooie katjes, en vele andere bomen en planten in de knop.

Zondag 8 maart om 14.00 uur is de start bij De Hooilanden 12 in Lettelbert. Aanmelden is niet nodig.

‘Het terrein kan drassig zijn (foto), trek daarom goede waterdichte schoenen aan’.