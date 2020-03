Groninger Boys speelt niet tegen Forward vanwege angst voor coronavirus

sport

Foto Martijn Minnema: Groninger Boys - Forward

Het eerste elftal van voetbalvereniging Groninger Boys speelt komende zondag niet tegen Forward. Forward is de voetbalclub van studentenvereniging Vindicat.

Negenhonderd leden van Vindicat komen zaterdag terug van een skivakantie in Noord Italië. Daar is code oranje afgegeven vanwege het coronavirus.

“We hebben besloten niet te spelen vanwege een eventueel besmettingsgevaar”, aldus bestuurslid Marcel Klunder van Groninger Boys. “Voetbal is een contactsport met zweetdruppels, handjes geven. Ieder weldenkend mens zou dit doen”.

De club uit Vinkhuizen riskeert daarmee een straf van de KNVB. “We hebben contact gehad met de KNVB, maar die houdt vast aan de richtlijnen van het RIVM. Als we een boete krijgen of puntaftrek, het zij zo”, zegt Klunder. Forward is nog niet op de hoogte van het besluit van Groninger Boys. “We hebben ze nog niet kunnen bereiken”, aldus Klunder.