Groningen zondag nog altijd coronavrij: 77 nieuwe gevallen, drie sterfgevallen

Foto: iXimus via Pixabay

In Groningen zijn zondag nog geen coronagevallen ontdekt. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM die rond 14.30 uur gepresenteerd werden.

Groningen was voor zondag samen met Friesland en Zeeland de enige provincies waar nog geen coronabesmettingen waren geconstateerd. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat op dit moment alleen Groningen en Friesland nog coronavrij zijn. In vergelijking met zaterdag zijn er 77 nieuwe patiënten gemeld. Het grootste aandeel patiënten bevindt zich in Utrecht en Noord-Brabant. Het totale aantal komt daarmee op 265. Drie patiënten zijn overleden. Afgelopen week overleed een man van 86 jaar afkomstig uit Hoeksche Waard. Het afgelopen etmaal zijn een 86-jarige man die opgenomen was in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden en een 82-jarige man die in het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard/Geleen verbleef overleden.

Van de 265 patiënten verbleven er 144 in het buitenland. Van hen verbleven er 131 in Noord-Italië. 74 Mensen raakten besmet in Nederland via een andere patiënt. Van 47 mensen is de besmettingsbron onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.