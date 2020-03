Groningen kan ‘testen, testen, testen’ ondanks farmaceut die sleutel op voorraadkast houdt

nieuws

Foto: Henry via Pixabay.com

De reden dat Groningse ziekenhuizen veel meer kunnen testen dan ziekenhuizen in de rest van Nederland, is volgens Follow the Money een gevolg van afhankelijkheid van één groot farmaceutisch bedrijf. Groningen heeft de risico’s gespreid over verschillende fabrikanten. Follow the Money maakte dit donderdagochtend bekend.

Een meerderheid van de Nederlandse laboratoria is afhankelijk van dezelfde fabrikant. Zij werken allemaal met machines van marktleider Roche en zijn daardoor ook afhankelijk van de testmaterialen die de farmaceut levert. Roche kan echter de vraag naar testmateriaal niet aan. De ziekenhuizen zouden dat zelf kunnen maken, maar dat mag alleen als Roche daar toestemming voor geeft. Het UMCG en andere ziekenhuizen in het Noorden maakt gebruik van meerdere fabrikanten van dergelijke apparatuur, waardoor het testmateriaal ook bij meerdere fabrikanten kan worden ingekocht.

Alex Friedrich liet afgelopen zondag aan de Groene Amsterdammer weten dat de Groningse ziekenhuizen en GGD’s zich qua testbeleid hebben losgekoppeld van het landelijke testbeleid en massaal zorgverleners testen. Hij laat optekenen dat er geen problemen zijn qua testcapaciteit. ‘Ik heb nooit begrepen dat dat steeds wordt volgehouden. We hebben geen capaciteitsprobleem,” zo schreef de Groningse hoogleraar, die ook zelf het coronavirus opliep. Daardoor ontstond discussie over het testbeleid in de rest van het land. Minister Hugo de Jonge gaf daarop het UMCG en Friedrich een veeg uit de pan.