nieuws

Foto: NIAID-RML

Groningen is sinds dinsdagochtend de enige provincie waar nog geen besmettingen met het coronavirus COVID-19 gemeld zijn.

Met de besmetting van een echtpaar uit Gorredijk (Friesland) zijn nu besmettingen met het virus vastgesteld in alle provincies, behalve Groningen. De lokale GGD zoekt uit met wie de patiënten in contact zijn geweest. Ook de zoon van het echtpaar zit in thuisisolatie.

Tot nu toe zijn in Nederland 323 gevallen bekend. Vier mensen overleden aan het virus