Groningen gedeeltelijk op slot vanwege coronavirus

Het kabinet heeft donderdagmiddag verregaande maatregelen afgekondigd in verband met de bestrijding van het coronavirus.

Alle Nederlanders moeten thuis blijven als ze hoesten, koorts hebben of andere griepverschijnselen bemerken. Evenementen met meer dan 100 mensen worden verboden. Dat geld ook voor theater- en museabezoek en het bijwonen van sportwedstrijden. Werknemers die thuis kunnen werken, moeten dat ook doen. Ook moeten Nederlanders het contact met oudere en kwetsbare mensen beperken. Zij moeten zelf ook minimaal sociaal contact opzoeken. Scholen blijven wel open, maar mogen grote hoorcollege’s alleen online aanbieden. Reizen naar het buitenland worden afgeraden.

De maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot 31 maart.

Het kabinet komt met de maatregelen op advies van het Outbreak-Management Team van het RIVM. De ziekenhuizen en GGD’s in Brabant dreigen de uitbraak niet meer aan te kunnen. Ook kan het RIVM de keten van infecties met het virus niet goed meer in kaart brengen en daarmee het virus indammen. Dat kan volgens het RIVM duiden op een kantelpunt in de uitbraak van het virus.