Groningen gaat met app anders naar bomen kijken

nieuws

Foto: Casper Slotboom

‘Bereid je erop voor de bomen in je stad met andere ogen te gaan bekijken’. Groningen hoort bij de eerste steden in de wereld met een bijzondere bomen app.



Twintig steden in de wereld zijn tot nu toe opgenomen in de AR App Urban Trees. Groningen is de nieuwste loot en tot nu toe de enige Nederlandse in deze rij van steden:

Barcelona, Bristol, Clark County, Edmonton, Frankfurt, Groningen, Las Vegas, London, Melbourne, New York, Paris, Portland, Rostock, San Francisco, Santa Monica, Seattle, Vancouver, Washington DC, Wien, Zürich.

Met augmented reality (AR) wordt digitale informatie toegevoegd aan het werkelijke zicht.

Meer info.