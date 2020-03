Groningen blijft weer een dag ‘corona-vrij’

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Ook vrijdag houdt de provincie Groningen zich vrij van patiënten met het coronavirus COVID-19. Dit terwijl er in de afgelopen vierentwintig uur nog eens 46 patiënten bij zijn gekomen in de rest van Nederland.

Naast Groningen houdt ook Friesland zich nog steeds corona-vrij. Opvallend is dat er in Gelderland, sinds de update over het virus die het RIVM donderdag gaf, veel ‘éénlingen’ met het virus bij zijn gekomen.

Sinds gisteren zijn 46 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 128. Een 86-jarige man is donderdag aan de gevolgen van het virus overleden. 101 patiënten zijn in het buitenland besmet geraakt of zijn contacten van bevestigde patiënten. Van de nieuwe patiënten zijn 5 personen opgenomen in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.