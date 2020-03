Groningen blijft ook donderdag nog ‘corona-vrij’

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Hoewel er donderdag in één dag een verdubbeling is geconstateerd van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19, zijn er in Groningen, volgens het RIVM, nog steeds geen patiënten. Samen met Friesland is Groningen, één week na de eerste besmetting in Nederland, nog steeds corona-vrij.

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome per direct gesloten

Volgens de Rijksuniversiteit Groningen is het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome per direct gesloten. Het instituut blijft tot 15 maart dicht en alle bijeenskomsten, cursussen, lezingen en seminars tot 3 april aanstaande zijn geannuleerd.

Extra mensen aan de telefoon bij de GGD

De GGD Groningen heeft extra mensen ingezet om telefonisch vragen van ongeruste inwoners te beantwoorden. Het telefoonnummer is daarom vanavond langer open.

Verdubbeling aantal patiënten in Nederland

Sinds woensdag zijn er 44 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positieve geteste patiënten op 82. Het leeuwendeel van de patiënten is in het buitenland besmet geraakt of is met deze mensen in contact geweest.