Groningen blijft de laatste corona-vrije provincie

nieuws

Foto: NIAID-RML

Ook uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat Groningen dinsdagmiddag nog steeds geen besmettingen kent met het coronavirus COVID-19.

Landelijk kwamen er tussen maandag- en dinsdagmiddag nog eens 61 nieuwe patiënten bij. In Friesland, dat tot en met maandag ook geen besmette patiënten had, werd vanochtend bekend dat in Gorredijk een echtpaar besmet is met het virus.

Van de 382 patiënten zijn er 161 besmet geraakt in het buitenland. Voor 156 gevallen is de bron onbekend of is onderzoek nog gaande.