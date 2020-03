GroenLinks wil gevluchte kinderen uit Idlib naar Groningen halen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Groningen wil dat het stadsbestuur een leidende rol neemt in Nederland bij de opvang van zeker 500 kinderen uit de Syrische stad Idlib. Daarover heeft de fractie donderdagmiddag schriftelijk vragen gesteld aan het college.

Hulporganisaties hebben de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen opgeroepen om ‘ten minste 500 kinderen’ op te vangen uit overvolle kampen in Griekenland. De gemeenteraadsfractie vraagt het college van B&W daarom om het kabinet met klem op te dragen dit zo snel mogelijk in orde te maken.

Ook vraagt de fractie aan het stadsbestuur zelf een deel van deze kinderen op te vangen binnen de gemeente Groningen.

De stad Idlib in Syrië is sinds het begin van het jaar een strijdtoneel geworden tussen Syrische- en rebellengroepen. Bijna een miljoen mensen zijn hiervoor op de vlucht geslagen. Op het Griekse eiland Lesbos zitten nu van 19.000 mensen in vluchtelingenkampen, waar er plek is voor nog geen 3.000. Er staan 24.000 vluchtelingen voor de Griekse grens in Turkije te wachten op opvang in de EU.