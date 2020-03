GRC wint bekerderby van GVAV, Stadspark ruim onderuit

sport

Foto Martijn Minnema: GVAV Rapiditas - GRC Groningen

Voor GVAV Rapiditas en GRC stond een bekerwedstrijd op het programma, GRC won die derby met 0-1. Stadspark verloor in 1F voor de competitie met 5-1 bij VV Heerenveen. Gruno ging in 2L in de slotfase onderuit.

Door Martijn Minnema

De bekerderby tussen GVAV Rapiditas (2L) en GRC (1F) is een in een zege voor GRC geëindigd. De gasten wonnen met 0-1 door een treffer van invaller Jason Spanninga die 5 minuten voor tijd raak schoot.

Beide teams ontliepen elkaar niet veel, raakten voor rust beide de paal en kregen ook in de rest van de wedstrijd allebei enkele goeie kansen. Na 70 minuten verbaasde de scheidsrechter vriend en vijand door de bal niet op de stip te leggen na een overtreding op GRC’er Jason Spanninga. Uiteindelijk werd Spanninga dus toch matchwinner.

GRC zit door deze zege bij de laatste acht.

Ook voor GVAV Rapiditas was er nog goed nieuws. Koploper Germanicus verloor zijn inhaalwedstrijd waardoor de achterstand van runner(s) up GVAV Rapiditas (en Helpman) beperkt blijft tot twee punten. Bovendien heeft GVAV Rapiditas nu het minste aantal verliespunten in de tweede periode. Volgende week speelt GVAV Rapiditas uit tegen Germanicus.

Stadspark ging voor de competitie bij VV Heerenveen met 5-1 onderuit. Voor rust kon Stadspark nog goed bij blijven, Stefan Lukic maakte kort voor rust een 1-0 achterstand ongedaan waardoor er met 1-1 werd gerust. Heerenveen kwam vrij vlot na rust weer op voorsprong en scoorde in het laatste kwart van de wedstrijd nog drie treffers. Stadspark staat twaalfde.

In 2L verloor Gruno met 2-3 van WKE’16. Nadat Gruno een 0-2 achterstand weggewerkt had en terug gekomen was tot 2-2 ging het in de laatste minuut alsnog mis. Voornaamste concurrent ASVB pakte een punt waardoor het gat naar de voorlaatste plaats opliep tot 6 punten.