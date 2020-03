GRC pakt punt, Stadspark verliest, slechte dag GVAV en Helpman

sport

Foto Martijn Minnema Gruno - Helpman

In de Zondag Eerste Klasse F pakte GRC op bezoek bij Heerenveen een punt, SC Stadspark ging bij WVV onderuit. In 2L verloor GVAV Rapiditas de topper tegen Germanicus en ging Helpman verrassend onderuit in de stadsderby tegen Gruno. Ook FC Lewenborg verloor.

Door Martijn Minnema

1F

GRC nam op bezoek bij Heerenveen kort voor rust via Railey Seraus de leiding. Na een uur kwam Heerenveen op gelijke hoogte en tien minuten later keek GRC zelfs tegen een achterstand aan, maar Rick Slomp bezorgde GRC in de 75′ minuut een punt door 2-2 te maken. GRC zakte naar plek 8 met 11 punten voorsprong op de p/d plekken. Het gat met nummer 3 SVBO is maar 4 punten.

SC Stadspark haalde op bezoek bij nummer 2 WVV met 0-0 de rust maar zag de Winschoters in het eerste kwartier na rust twee keer scoren. Tien minuten voor tijd werd het ook nog 3-0. Stadspark staat twaalfde, 1 punt onder de veilige elfde plaats.

2L

In 2L stond de topper tussen koploper Germanicus en (gedeeld) nummer 2 GVAV Rapiditas op het programma. De Groningers gingen hard onderuit, 4-1. Bij rust stond het nog 1-1 maar na rust liep Germanicus ondanks een rode kaart bij een 2-1 stand in de 55′ minuut uit naar 4-1. Behalve de koppositie stond ook de eerste plek in de tweede periode op het spel. Beide clubs moeten nog inhalen, maar voorlopig lijkt Germanicus de beste papieren te hebben voor de periodetitel.

Gedeeld nummer twee Helpman leed een verrassende nederlaag bij rode lantaarndrager Gruno. Na een klein half uur zette Mitchel van Kalsbeek Gruno op 1-0, via een eigen doelpunt kwam Helpman korte tijd later op 1-1.

Halverwege de tweede helft zette Richard Zolfghari Gruno opnieuw op voorsprong, Helpman zette Gruno daarna wel onder druk, maar wist door het rommelige spel niet tot veel grote kansen te komen waardoor Gruno de zege over de streep kon trekken.

Gruno staat nog steeds laatste, maar het gat met ASVB (en p/d wedstrijden) is nog maar 3 punten. GVAV Rapiditas en Helpman delen plek 3 en staan nu 5 punten achter op koploper Germanicus.

FC Lewenborg ging bij Dalen met 2-0 onderuit en moet blijven vrezen voor p/d wedstrijden, Lewenborg staat op doelsaldo net boven de streep.