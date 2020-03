Gratis 24-uurs nood-kinderopvang voor ouders in vitale beroepen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Stichting Kinderopvang Stad Groningen biedt vanaf vrijdag ook flexibele 24-uurs noodopvang aan in de gemeenten Groningen en Westerkwartier. Dit betekent dat kinderen van ouders die werken in vitale beroepen ook ’s avonds en ’s nachts gratis gebruik kunnen maken van opvang tijdens de coronacrisis.

De noodopvang is beschikbaar bij een gastouders of bij de ouders thuis. Net als de noodopvang overdag is ook deze 24/7 noodopvang gratis voor ouders in vitale beroepen. Hiervoor

hoeven ouders geen klant van SKSG te zijn. In overleg met deze ouders wordt gekeken welke vorm van noodopvang het beste bij het gezin past, zodat zij gerust aan het werk kunnen.

“We zijn ontzettend blij dat meer dan 80 pedagogisch medewerkers en gastouders zich direct hebben aangemeld voor deze unieke service!” aldus Manager Kinderopvang Petra Wolswijk. Ouders kunnen de weekend, avond- of nachtopvang aanvragen via SKSG Klantadvies. tijdens de coronacrisis.