Marathon-livestream voor horeca- en cultuurondernemers

Horecaondernemers en culturele instellingen in heel Nederland vrezen met grote vrezen voor hun inkomen door het coronavirus. Zelfstandig, cultureel ondernemers in Groningen hebben daarom de handen ineen geslagen en gaan vanaf morgenmiddag een live-stream met artiesten, DJ’s en interviews uitzenden vanuit EM2.

“We begrijpen de maatregelen heel goed en we onderschrijven deze,” zo vertelt mede-organisator Chris Garrit. “Maar ik merk gewoon dat heel veel ondernemers en culturele instellingen vrezen voor hun inkomen. Het doel van uitzending is daarom tweeledig: Een petitie naar de regering om een Steunfonds op te richten voor getroffen ondernemers aan de ene kant, maar daarnaast een hart onder de riem van zowel de artiesten als kunst en cultuurminnend Noord-Nederland. De theaters, bioscopen en kroegen zijn dicht dit weekeind, maar de cultuur is echter springlevend,” aldus Garrit.

Garrit verwacht dat de livestream vanaf morgenmiddag in de lucht is. De uitzending moet een marathonuitzending worden van een paar dagen, met een gelijkaardige feel van Het Glazen Huis van 3FM. “We hopen dat we voor vanavond alle apparatuur en diensten bij elkaar hebben om live te gaan. Vanavond doen we via meerdere kanalen een oproep aan artiesten om tijdens de komende dagen te komen optreden. We hopen dat het programma vanaf morgenmiddag live is.”

Ook in het OOG-radio programma ‘Scherpe Oren’ doen Dj’s Rick, Rein en Femke een oproep aan artiesten om tijdens de live-stream op te treden.