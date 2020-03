GGD: “Vier nieuwe besmettingen in Groningen”

nieuws

De GGD Groningen meldt woensdag aan het einde van de middag dat er in de provincie Groningen vier nieuwe positieve corona-besmettingen zijn geconstateerd. De cijfers komen nagenoeg overeen met de gegevens die het RIVM woensdag eerder presenteerde.

Volgens de GGD zijn er nu zeventien besmettingen in de provincie. Het RIVM meldde eerder op de dag dat er vijf nieuwe besmettingen zijn in de provincie Groningen. Vier besmettingen bevinden zich volgens het RIVM in de gemeente Groningen, één in de gemeente Midden-Groningen. Het is onduidelijk waar het verschil in cijfers door wordt veroorzaakt. Wel duidelijk is, is dat de cijfers een indicatie geven omdat niet iedereen meer wordt getest.

Landelijk zijn er nu 2.051 mensen besmet met het corona-virus. Van deze mensen zijn 408 opgenomen in een ziekenhuis. 58 Patiënten kwamen te overlijden. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95 jaar oud.

