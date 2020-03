GGD: “Nieuwe coronabesmetting in gemeente Groningen”

nieuws

In de gemeente Groningen is zaterdag een nieuwe coronabesmetting geconstateerd. Dat meldt de GGD Groningen.

“Deze persoon bij wie het is vastgesteld verblijft in thuisisolatie”, meldt een woordvoerder van de GGD. GGD Groningen onderzoekt wat de bron van de besmetting is en met wie deze patiënt contact heeft gehad. Contacten van de patiënt worden door de instantie benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen. “Met de nieuwe besmetting komt het totale aantal besmettingen in de provincie Groningen op zes. Vijf daarvan zijn gediagnosticeerd in de gemeente Groningen, de zesde in de gemeente Pekela.”

De GGD is dit hele weekend beschikbaar voor vragen over het coronavirus. “Heb je vragen over je eigen gezondheid of over de situatie hier, dan kun je ons bellen op 050 367 4000. Zowel op zaterdag als zondag kan dit vanaf 09.00 tot 16.00 uur. Bij algemene vragen kun je terecht op het landelijke nummer 0800 13 51.”