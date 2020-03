GGD heeft dagelijks contact met Vindicaters Italië

nieuws

De GGD Groningen heeft dagelijks contact met de 900 leden van de Groninger studentenvereniging Vindicat die een skivakantie in Italië houden.

De GGD houdt de vinger aan de pols omdat de terugkeer van deze grote groep uit een gebied waar corona voorkomt veel vragen oplevert. De Vindicaters zitten in Sestrière, in het noordwesten van Italië. Ze hebben eerder deze week al een mail van de GGD ontvangen met onder meer hygiënevoorschriften over wat ze wel en niet moeten doen.

Volgens de planning komen ze zondag terug. Ze waren al uit Groningen vertrokken toen het verscherpte reisadvies was bekendgemaakt. De GGD zegt zich voor te bereiden op hun terugkeer en de mogelijke maatregelen die genomen moeten worden.