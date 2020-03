GGD Groningen telefonisch onbereikbaar door storing

De GGD Groningen kampt maandagochtend met een telefoonstoring.

Volgens de gezondheidsdienst komt dat door een landelijke storing bij Voice. Het telefoonnummer 050 – 367 4000 is onbereikbaar.

Hoe lang de storing duurt, is niet bekend.

Momenteel zijn wij niet telefonisch te bereiken. Er is een landelijk storing bij Voice. Hierdoor is ons telefoonnummer 050-3674000 tijdelijk uit de lucht. Zodra we weer telefonisch te bereiken zijn, melden we dit op onze website.

— GGD Groningen (@GGDGroningen) March 16, 2020