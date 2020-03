GGD Groningen laat (nog) geen evenementen afgelasten in verband met coronavirus

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

De GGD in Groningen ziet dinsdagmiddag nog geen reden om evenementen in Groningen af te lasten in verband met het coronavirus. De dienst laat de keuze vooralsnog aan organisatoren en de gemeente.

Bezoekers van evenementen wordt wel geadviseerd om bij ‘griepachtige verschijnselen’ thuis te blijven. In Groningen zijn tot vandaag (dinsdag) nog geen inwoners met het coronavirus besmet.

De Odyssey Hackathon in Groningen werd dinsdag, als een van de eerste grote evenementen in de Stad, uitgesteld naar een later tijdstip. Deze start nu op 19 juni, in plaats van op 3 april.

Grootschalige evenementen de komende tijd? Op dit moment zien we geen reden om evenementen in Groningen af te lasten vanwege het coronavirus. Organisator en gemeente bepalen zelf of ze het laten doorgaan. Voor bezoekers geldt: blijf bij griepachtige verschijnselen thuis. #corona — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 3, 2020