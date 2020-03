GGD Groningen: “Elf nieuwe coronabesmettingen”

nieuws

Foto: NIAID-RML

Volgens de GGD Groningen is het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen het afgelopen etmaal met elf toegenomen. Het totale aantal komt daarmee op 149.

Zaterdag lag het aantal positieve testen nog op 138. Dat is nu dus opgelopen naar 149. Eén patiënt is in onze provincie overleden. Volgens het RIVM bevinden 87 van deze patiënten zich in de gemeente Groningen. Deze gemeente heeft ook de meeste patiënten waarvan bekend is dat ze het COVID-virus hebben. In Westerkwartier zijn er achttien patiënten, in Het Hogeland negen en in Delfzijl zeven. Oldambt is de gemeente met de minste besmettingen. Daar zijn tot nu toe twee gevallen bekend. Vier gemeenten in Nederland hebben nog nul besmettingen. Dat zijn Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.

Thermometer

De cijfers moeten volgens de GGD en het RIVM wel als een thermometer worden beschouwd. Omdat niet iedereen wordt getest ligt het werkelijke aantal positieve besmettingen en sterfgevallen hoger.

771 sterfgevallen

Landelijk zijn er de afgelopen 24 uur 132 mensen gestorven waarmee het totale aantal sterfgevallen op 771 komt. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, of in een ziekenhuis is opgenomen geweest, is met 529 naar 3.483 gestegen. In totaal is van 10.866 mensen bekend dat ze het coronavirus hebben. In vergelijking met zaterdag is dit een toename van 1.104 gevallen.

