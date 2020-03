GGD Groningen: één nieuwe besmetting

nieuws

In de provincie Groningen is het afgelopen etmaal één nieuwe positief geteste coronabesmetting geconstateerd. Dat laat de GGD Groningen weten.

Details over de nieuwe besmetting worden niet gegeven, maar naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een geval in de gemeente Pekela. Het cijfer in de gemeente Groningen blijft stabiel op zeven bekende gevallen. Eerder liet de GGD weten dat het totale aantal besmettingen naar alle waarschijnlijkheid veel hoger ligt omdat niet iedereen meer wordt getest.

Landelijk zijn er sinds maandag 292 mensen positief getest. Het totale aantal besmettingen komt daarmee op 1.705. Negentien patiënten kwamen sinds de laatste update te overlijden. In totaal zijn er nu 43 mensen aan de ziekte overleden.