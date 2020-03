GGD bevestigt vijftien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

In de provincie Groningen zijn sinds woensdagmiddag 15 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd, zo meldt de GGD donderdagmiddag.

Met de 15 nieuwe gevallen komt het totale aantal besmettingen in de provincie op 119 patiënten. Verder bevestigt de GGD dat één patiënt in de provincie aan het virus is overleden. Het aantal bevestigde ziektegevallen komt niet geheel overeen met de cijfers die het RIVM eerder op de donderdag naar buiten bracht. Daaruit blijkt namelijk dat het aantal nieuwe besmettingen in de gemeente Groningen alleen al uitkomt op 18.

Sinds woensdag zijn er in heel Nederland 78 mensen gemeld die zijn overleden aan COVID-19. Er zijn 1.019 mensen positief getest. Hiermee komt het totaal op 7.431 positieve gevallen, waarvan 2.151 patiënten in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: staat op 434.