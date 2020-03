GGD bevestigt tien nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

De GGD Groningen heeft sinds maandagmiddag tien nieuwe besmettingen vastgesteld met het coronavirus. Dat meldt de dienst dinsdagmiddag.

Daarmee komt het totale aantal vastgestelde besmettingen in de provincie op tachtig personen. De besmettingsraad in de gemeente Groningen blijft volgens het RIVM vrijwel gelijk. Net als maandag zijn ook dinsdagmiddag per 100.000 inwoners zo’n 22,9 mensen besmet met het coronavirus. Daarmee blijft het totale aantal vastgestelde besmettingen in de gemeente 53 personen.

Sinds maandagmiddag zijn 811 mensen in Nederland positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19). De vorige vierentwintig uur waren dat er slechts 545. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 5560. Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). 63 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.

Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.