GGD: “Aantal coronabesmettingen in Groningen opgelopen naar elf”

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is het afgelopen etmaal opgelopen naar elf. Dat heeft de GGD Groningen rond 13.00 uur bekendgemaakt.

Het aantal besmettingen betekent bijna een verdubbeling van de cijfers van zaterdag toen er zes bekende gevallen in de provincie waren. “Alle nieuwe patiënten verblijven in thuisisolatie”, laat een woordvoerder van de GGD weten. “Eén patiënt is uit voorzorg opgenomen in het Martini Ziekenhuis.”

Veel meer mensen besmet

Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid veel hoger. GGD Nederland schat dat het in ons land op dit moment om zesduizend gevallen gaat. Margreet de Graaf van GGD Fryslân liet zaterdagavond weten, naar aanleiding van het bericht dat een Friese vrouw die in het UMCG stage loopt en besmet was geraakt met het virus, dat de cijfers met een korreltje zout moeten worden genomen. “Niet iedereen met ziekteverschijnselen wordt getest. Zo’n tachtig procent blijft onder de radar.”

Sluiting scholen

Naar verwachting gaat het kabinet zondagmiddag een nieuw maatregelenpakket afkondigen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. In Haagse kringen wordt verwacht dat besloten zal worden om de scholen vanaf maandag te sluiten. De verwachting is ook dat voor de provincie Brabant een extra maatregelenpakket zal worden afgekondigd.