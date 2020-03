GGD: “24 Nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Het afgelopen etmaal zijn er in de provincie Groningen 24 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat laat de GGD Groningen weten.

Met de 24 nieuwe gevallen komt het totale aantal op 104. Vijf van deze 24 bevinden zich in de gemeente Groningen. Nieuwe gevallen werden ontdekt in de gemeenten Westerwolde en Veendam. In deze gemeenten waren voor woensdag geen gevallen bekend. De GGD laat weten dat het werkelijke aantal besmettingen veel hoger ligt. Dit komt omdat niet iedereen meer wordt getest.

Landelijk werden er de afgelopen 24 uur 852 mensen positief getest waarmee het totale aantal op 6.412 komt. De meeste gevallen bevinden zich in de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. Tachtig mensen kwamen het afgelopen etmaal te overlijden waarmee het totale aantal sterfgevallen op 356 komt.

Er zijn vandaag 24 nieuwe bevestigde besmettingen met #covid19 geconstateerd in de provincie #Groningen. Het totaal aantal bevestigde besmettingen in onze provincie is nu 104. Meer informatie: https://t.co/g1D5vuBEv5 — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 25, 2020