Geteste Vindicat-leden zijn niet besmet met coronavirus

Foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Volgens de GGD in Groningen zijn de vier studenten van Vindicat die getest zijn op infectie met het coronavirus niet besmet.

De geteste studenten hadden klachten die overeenkomen met een infectie van het coronavirus. De vier studenten zijn vanochtend met 900 van hun verenigingsgenoten teruggekeerd van hun skivakantie in het door het RIVM met code oranje bestempelde Noord-Italië.

Als de studenten in de komende twee weken klachten ontwikkelen die passen bij het coronavirus, dan moeten ze telefonisch contact opnemen met de huisarts of met GGD Groningen en uit voorzorg thuisblijven en niet naar werk of school gaan.

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat geen van de 4 #Vindicat studenten die wij vanmorgen hebben getest op dit moment het #coronavirus heeft. #Groningen pic.twitter.com/haMCcPkYNB — GGD Groningen (@GGDGroningen) March 7, 2020