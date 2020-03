Geparkeerde Tesla trommelt met eCall hulpdiensten op

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten zijn maandagavond massaal uitgerukt naar de Vestdijklaan in de stad. Een geparkeerde Tesla had in de straat alarm geslagen middels een eCall. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een verkeersongeluk kwam rond 20.20 uur binnen op de meldkamer. Behalve de politie werden ook een ambulance en de brandweer ter plaatse gestuurd. “Op de kruising met de Top Naefflaan had een Tesla alarm geslagen”, vertelt Ten Cate. “De auto had een zogenaamde eCall doen laten uitgaan wat door de meldkamer werd opgepikt. Bij aankomst bleek er echter niets aan de hand te zijn. De auto stond keurig geparkeerd en van schade was geen sprake.”

De hulpdiensten hebben kort onderzoek gedaan. Daarna is men weer teruggekeerd naar de kazerne.

eCall

eCall staat voor Emergency Call. Dit veiligheidssysteem in auto’s neemt na een ongeluk automatisch contact op met de meldkamer van de hulpdiensten. Daarbij geeft het onder meer de precieze plek en het aantal inzittenden door. Met deze informatie kunnen hulpdiensten zich beter voorbereiden en snel ter plaatse zijn.