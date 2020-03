Gemengde reacties op plan tijdelijke Paddepoelsterbrug

De reacties op het plan van minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen om eind 2021 een tijdelijke Paddepoelsterbrug te openen zijn gemengd. Hoewel het proces rondom vervanging van de brug versneld wordt, vinden velen het alsnog te lang duren.

Voorheen zou pas eind 2021 duidelijk worden of er een definitieve vervanging komt voor de brug, die sinds september 2018 in onbruik is na een aanvaring door een schip. Volgens Van Nieuwenhuizen zal deze beslissing vervroegd worden naar aankomende zomer.

Raadslid Tom Rustebiel (D66) vraagt zich af waarom er niet meteen besloten kan worden over een definitieve oplossing. “Eigenlijk weten we nog steeds niets, als het zo lang moet duren om een tijdelijke oplossing te krijgen, waarom komt er dan niet gewoon meteen een definitieve oplossing?”

Ook omwonende Stephan Bauman is niet tevreden. “Er is een motie ingediend in de Tweede Kamer om het proces te versnellen, maar ik zie nog weinig verschil met wat de verwachtingen eerst waren.”

Over de locatie en vorm van de tijdelijke brug zal de minister en Rijkswaterstaat in de komende maanden met de gemeente en omwonenden praten. Bauman verwacht niet dat er veel met hun inspraak gedaan zal worden. Wethouder Philip Broeksma heeft hier meer vertrouwen in: “Ik denk dat Rijkswaterstaat echt de inzet heeft om met de bewoners, omwonenden, gemeente goed het proces af te spreken.”

Minister van Nieuwenhuizen verwacht dat de bouw van de tijdelijke brug in 2021 kan beginnen.