Gemengde gevoelens bij leerlingen na sluiten scholen

Sinds maandag zijn alle scholen in Nederland gesloten om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. De leerlingen hebben nu dus even vakantie, maar daar hebben ze gemengde gevoelens over.

Veel docenten proberen hun leerlingen online les te geven, maar dat werkt niet bij iedereen. Toch hebben middelbare scholieren Thijmen, Stella en Maren niet echt een fijn vakantiegevoel. “Ik vind het zelf wel lekker,” vertelt Thijmen. “Ik kan nu lekker zelf studeren en aan mijn hobby’s werken. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel raar, want het heeft natuurlijk grote gevolgen voor de maatschappij. Ik ben ook bang voor mijn grootouders, en ik ben natuurlijk bang dat er een crisis komt en iedereen werkloos wordt. Het is een heel dubbel gevoel.” Voor Stella is dat hetzelfde. “Aan de ene kant is het wel leuk en een beetje spannend, maar aan de andere kant is het ook een gek gevoel. Drie weken geen school is wel echt heel lang.” Maren vindt het vooral gek dat ze niet naar iedereen toe kan. “Ik kan niet naar mijn oma toe, want die heeft niet zo’n goede weerstand. Het is wel jammer dat je niet met veel mensen kan afspreken.”

Basisschoolleerling Ilan vindt het thuiszitten helemaal niet erg. “Ik vind het heel chill. Ik kan lekker op de bank liggen en met mijn vrienden appen. Verder doe ik niet echt iets.”

De leerlingen zijn niet helemaal vrij, want ze moeten nog wel gewoon huiswerk maken zodat ze niet achter gaan lopen. “Ik krijg vanaf morgen huiswerk,” vertelt Ilan. “Maar als ik het niet snap ga ik het gewoon lekker op Google opzoeken.” Maren had al huiswerk moeten maken, maar dat werkte nog niet zo goed. “Het moest op Magister staan, maar de leraren moeten nog leren om het huiswerk daar op te zetten. Daar zijn ze nog mee bezig.” Thijmen denkt dat het slim is dat online lessen worden gegeven. “Ik red mezelf wel, ik kan wel gewoon verder werken. Maar voor kinderen die veel behoefte hebben aan structuur is een vast lesprogramma wel beter.”

De scholen blijven in ieder geval tot 6 april gesloten.