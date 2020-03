Gemeenteraadsvergadering van 31 maart wordt ‘tweetrapsraket’

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

Het presidium van de gemeente Groningen heeft voor de eerstvolgende raadsvergadering op 31 maart alvast een twee vergaderdatum vastgelegd op 1 april. Op deze manier kan de gemeenteraad toch besluiten nemen terwijl minder dan de helft van de raadsleden fysiek bij één vergadering aanwezig is.

De Gemeentewet bepaalt dat alleen in een fysieke vergadering raadsbesluiten mogelijk zijn. Het presidium houdt actief rekening met de situatie dat op 31 maart het vereiste quorum van 23 raadsleden, de helft van de in totaal 45 Groningse raadsleden, in verband met het coronavirus niet wordt gehaald. De beschikbare vergaderfaciliteiten voorzien niet in de vereiste 1,5 meter afstand tussen personen. Ook de persoonlijke omstandigheden en afwegingen van raadsleden kunnen de fysieke aanwezigheid in de weg staan.

Deze ‘tweetrapsraket’ is geheel volgens Gemeentewet en zorgt ervoor dat de democratische besluitvorming in Groningen voortgang kan blijven vinden. De aanwezige raadsleden nemen op de vergadering van 1 april besluiten over de meest noodzakelijke voorstellen. De samenstelling van de aanwezige raadsleden op de vergadering van 1 april is nog onderwerp van gesprek.

Het presidium heeft verder besloten dat de eerstvolgende raadsvergadering daarna op 22 april is. Raadsactiviteiten als werkbezoeken vervallen tot 22 april. De geplande commissievergaderingen van 1 april gaan sowieso niet door.Wat de commissievergaderingen betreft gaat het presidium nog kijken wat er mogelijk is in combinatie met digitaal vergaderen.